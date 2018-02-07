Глава IIHF: несправедливо так затягивать принятие решения по допуску россиян к ОИ-2018

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментируя ситуацию вокруг допуска российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, заявил, что решение по данному вопросу принимается слишком поздно.

«Несправедливо по отношению к российским спортсменам, что решение принимается так поздно. Послезавтра уже начинается Олимпиада, а вопрос до сих пор открыт», — цитирует Фазеля РИА Новости.

По мнению главы IIHF, начиная с 2014 года было достаточно времени, чтобы решить все вопросы. Он отметил, что в этом плане были совершены серьёзные ошибки, однако сейчас остаётся лишь принимать реальность.

Президент Международной федерации хоккея добавил, что ситуация является грустной.

«Мне искренне жаль, что так произошло. Сейчас нужно минимизировать урон и смотреть вперёд», — считает Фазель.

Ранее американская биатлонистка Сюзан Данкли выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, пожизненно отстранённых Международным олимпийским комитетом.