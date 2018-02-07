Американская биатлонистка: видеть решение CAS по российским спортсменам неприятно

Американская биатлонистка Сюзан Данкли выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, пожизненно отстранённых Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Я очень разочарована решением CAS. Игры в Сочи были испорчены этими допинговыми махинациями. И видеть сейчас подобное решение очень неприятно», — приводит «Чемпионат» слова Данкли со ссылкой на Олимпийский канал.

Также спортсменка отметила, что из-за нынешней ситуации сомневается, что ей следует отдавать своих детей в спорт.

Американская биатлонистка добавила, что серьёзно переживает за будущее данного вида спорта и молодое поколение атлетов.

Ранее сообщалось, что биатлонные гонки на Олимпийских играх 2018 года без российских спортсменов пройдут на сайте Первого канала без участия комментаторов.