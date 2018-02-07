Американская биатлонистка: видеть решение CAS по российским спортсменам неприятно

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Американская биатлонистка Сюзан Данкли выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, пожизненно отстранённых Международным олимпийским комитетом (МОК).
Американская биатлонистка: видеть решение CAS по российским спортсменам неприятно
  • Reuters
  • © Eric Gaillard

«Я очень разочарована решением CAS. Игры в Сочи были испорчены этими допинговыми махинациями. И видеть сейчас подобное решение очень неприятно», — приводит «Чемпионат» слова Данкли со ссылкой на Олимпийский канал.

Также спортсменка отметила, что из-за нынешней ситуации сомневается, что ей следует отдавать своих детей в спорт.

Американская биатлонистка добавила, что серьёзно переживает за будущее данного вида спорта и молодое поколение атлетов.

Ранее сообщалось, что биатлонные гонки на Олимпийских играх 2018 года без российских спортсменов пройдут на сайте Первого канала без участия комментаторов.

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