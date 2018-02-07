Биатлонные гонки ОИ-2018 без россиян пройдут на сайте Первого канала без комментаторов

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Биатлонные гонки на Олимпийских играх 2018 года без российских спортсменов пройдут на сайте Первого канала без участия комментаторов.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Гонки с участием российских биатлонистов прокомментируют Дмитрий Терехов и призёр ОИ-2006 Николай Круглов.  

Россияне не будут участвовать в мужских и женских эстафетах. Также под вопросом участие российских биатлонистов в масс-стартах.

Ранее сообщалось, что Первый канал будет транслировать соревнования ОИ-2018 с участием россиян.

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