Биатлонные гонки ОИ-2018 без россиян пройдут на сайте Первого канала без комментаторов

Биатлонные гонки на Олимпийских играх 2018 года без российских спортсменов пройдут на сайте Первого канала без участия комментаторов.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Гонки с участием российских биатлонистов прокомментируют Дмитрий Терехов и призёр ОИ-2006 Николай Круглов.

Россияне не будут участвовать в мужских и женских эстафетах. Также под вопросом участие российских биатлонистов в масс-стартах.

Ранее сообщалось, что Первый канал будет транслировать соревнования ОИ-2018 с участием россиян.