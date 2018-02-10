Президент Южной Кореи и глава парламента КНДР посмотрят хоккейный матч объединённой команды двух стран

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель парламента КНДР Ким Ён Нам будут присутствовать на матче объединённой женской хоккейной команды двух стран со сборной Швейцарии.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они также посетят соревнования по шорт-треку, в которых принимают участие атлеты из Южной Кореи и КНДР.

Ранее в Международном олимпийском комитете оценили встречу высокопоставленных представителей КНДР и Южной Кореи.

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