Президент Южной Кореи и глава парламента КНДР посмотрят хоккейный матч объединённой команды двух стран

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель парламента КНДР Ким Ён Нам будут присутствовать на матче объединённой женской хоккейной команды двух стран со сборной Швейцарии.