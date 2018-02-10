Канадский тренер назвал российских хоккеисток достаточно сильными для борьбы за медали

Главный тренер женской сборной команды по хоккею Лаура Шулер поделилась мнением об игре российских хоккеисток.

«Наша сборная очень взволнована перед первой игрой с россиянками. У них очень симпатичная команда, они сохранили большинство ключевых игроков, которые талантливо проявляют свои индивидуальные качества», — приводит слова Шулер ТАСС.

Она отметила, что российские хоккеистки хитры и изобретательны, а также имеют все необходимые качества для борьбы за медали.

Ранее сообщалось, что российская хоккеистка Чистякова госпитализирована и не выступит на ОИ-2018.