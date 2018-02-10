Российская хоккеистка Чистякова госпитализирована и не выступит на ОИ-2018

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Российская хоккеистка Анастасия Чистякова госпитализирована и не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

По информации пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР), у спортсменки подозрение на острый аппендицит.

Место Чистяковой в сборной займёт Екатерина Лихачёва.

Россиянки на групповом этапе турнира на Олимпиаде встретятся с Канадой, США и Финляндией.

Ранее cтало известно, кто займёт место в воротах сборной России по хоккею в первом матче ОИ-2018.

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