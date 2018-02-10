Стало известно, кто займёт место в воротах сборной России по хоккею в первом матче ОИ-2018

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Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, кто займёт место в воротах команды в первом матче на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

По его словам, олимпийский турнир начнёт Василий Кошечкин.

Первый матч россияне проведут с командой Словакии 14 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Южную Корею в выставочном матче.

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