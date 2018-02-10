Стало известно, кто займёт место в воротах сборной России по хоккею в первом матче ОИ-2018

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, кто займёт место в воротах команды в первом матче на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

По его словам, олимпийский турнир начнёт Василий Кошечкин. Первый матч россияне проведут с командой Словакии 14 февраля. Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Южную Корею в выставочном матче.