Генеральная репетиция: российские хоккеисты обыгрывают южнокорейцев в последнем выставочном матче перед Олимпиадой
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10 февраля 2018
Контролируют россияне шайбу в зоне соперника. Очень неплохо комбинируют россияне, а завершилась атака броском Шипачёва.
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И внезапно в ворота южнокорейцев влетает пятая шайба. Широков получил передачу на левом фланге, сделал обманное движение, а после направил шайбу точно в верхний угол ворот Далтона — 5:1.
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Весьма спокойно развиваются события в начале третьего периода. Корейцы чуть активнее, россияне стараются отвечать, но большое преимущество в счёте всё же влияет на их игру.
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На заключительный период более мотивированными вышли корейцы. Немудрено, ведь они уступают в счёте. Опасный бросок по воротам Кошечкина был нанесён одним из игроков, но российский вратарь уверенно зафиксировал шайбу.
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Между тем стартовал третий период выставочного матча между российскими и южнокорейскими хоккеистами.
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Хорошая новость для российских фанатов лыжных гонок: Александр Большунов выступит в спринтерской гонке на Олимпиаде.
«Саша принял решение, что готов и будет соревноваться в спринте. Поэтому он поменял билеты и прилетит в Пхёнчхан завтра. Червоткин, как и планировалось, приедет 15-го числа», — сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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Решение МОК о недопуске до олимпийского турнира ряда российских тренеров приносит свои плоды. Так, конькобежке Наталье Ворониной придётся выйти на лёд не со своим тренером Павлом Абраткевичем, а с механиком национальной команды Романом Даниловым. Об этом сообщил РИА Новости тренер сборной Сергей Клевченя.
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Броском Марченко завершается второй период матча между национальными командами России и Южной Кореи. Счёт 4:1 в пользу россиян. Впереди последняя 20-минутка.
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Дацюк потревожил Далтона, но голкипер южнокорейской команды сыграл уверенно.
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Последняя минута второго периода. Россияне с шайбой, но ничего опасного пока создать не удаётся.
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