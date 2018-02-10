Генеральная репетиция: российские хоккеисты обыгрывают южнокорейцев в последнем выставочном матче перед Олимпиадой

В Пхёнчхане проходит второй соревновательный день зимних Олимпийских игр. В рамках утренней сессии российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали четвёртую победу подряд и гарантировали себе место в полуфинале соревнований. Отечественные хоккеисты проводят последний выставочный матч в преддверии турнира против сборной Южной Кореи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.