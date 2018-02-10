Генеральная репетиция: российские хоккеисты обыгрывают южнокорейцев в последнем выставочном матче перед Олимпиадой

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Сергей Стариков, Лев Савари, Ксения Рахновская
В Пхёнчхане проходит второй соревновательный день зимних Олимпийских игр. В рамках утренней сессии российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали четвёртую победу подряд и гарантировали себе место в полуфинале соревнований. Отечественные хоккеисты проводят последний выставочный матч в преддверии турнира против сборной Южной Кореи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Генеральная репетиция: российские хоккеисты обыгрывают южнокорейцев в последнем выставочном матче перед Олимпиадой
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    • 10 февраля 2018

      Контролируют россияне шайбу в зоне соперника. Очень неплохо комбинируют россияне, а завершилась атака броском Шипачёва.

    • И внезапно в ворота южнокорейцев влетает пятая шайба. Широков получил передачу на левом фланге, сделал обманное движение, а после направил шайбу точно в верхний угол ворот Далтона — 5:1. 

    • Весьма спокойно развиваются события в начале третьего периода. Корейцы чуть активнее, россияне стараются отвечать, но большое преимущество в счёте всё же влияет на их игру.

    • На заключительный период более мотивированными вышли корейцы. Немудрено, ведь они уступают в счёте. Опасный бросок по воротам Кошечкина был нанесён одним из игроков, но российский вратарь уверенно зафиксировал шайбу.

    • Между тем стартовал третий период выставочного матча между российскими и южнокорейскими хоккеистами. 

    • Хорошая новость для российских фанатов лыжных гонок: Александр Большунов выступит в спринтерской гонке на Олимпиаде.

      «Саша принял решение, что готов и будет соревноваться в спринте. Поэтому он поменял билеты и прилетит в Пхёнчхан завтра. Червоткин, как и планировалось, приедет 15-го числа», — сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    • Решение МОК о недопуске до олимпийского турнира ряда российских тренеров приносит свои плоды. Так, конькобежке Наталье Ворониной придётся выйти на лёд не со своим тренером Павлом Абраткевичем, а с механиком национальной команды Романом Даниловым. Об этом сообщил РИА Новости тренер сборной Сергей Клевченя.

      Воронина дебютирует на Олимпийских играх в забеге на 3000 м в последней паре с трёхкратной олимпийской чемпионкой Мартиной Сабликовой.

    • Броском Марченко завершается второй период матча между национальными командами России и Южной Кореи. Счёт 4:1 в пользу россиян. Впереди последняя 20-минутка.

    • Дацюк потревожил Далтона, но голкипер южнокорейской команды сыграл уверенно.

    • Последняя минута второго периода. Россияне с шайбой, но ничего опасного пока создать не удаётся.

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