Шапка с российским триколором, рекорд 45-летнего японца и протест корейцев: события последних суток перед Олимпиадой

До церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане остались сутки, но в Южной Корее уже состоялись первые соревнования. Японский летающий лыжник Нориаки Касаи прошёл квалификацию и стал единственным спортсменом в истории, принявшим участие в восьми зимних Играх. Кроме того, за день до начала Олимпиады выяснилось, что любой желающий, в том числе российские спортсмены, может купить шапку в цветах национального флага. Также у Олимпийской деревни прошли протесты против участия в ОИ Северокорейских спортсменов. О самых интересных событиях дня, предваряющего открытие Олимпиады — в материале RT.

Первооткрыватели

Первый соревновательный день Олимпиады начался с кёрлинга. В миксте россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стартовали с матча против сборной США. В итоге отечественный дуэт потерпел болезненное поражение со счётом — 3:9. Ввиду большого преимущества американцев восьмой энд было решено не проводить.

«Мы с этой американской парой встречались всего один раз. У нас совсем не получилась игра, было много ошибок. Не почувствовали лёд, отсюда такой результат. Вначале было волнение, но потом прошло. Случился град ошибок, которые ничем не объяснить. Сейчас проведём работу над ошибками, обсудим игровые моменты, чтобы улучшить наши действия», — подвели итог расстроенные спортсмены.

К счастью, провести работу над ошибками действительно удалось и во втором матче дня россияне сумели взять реванш за болезненное поражение во встрече с норвежцами — 4:3. Таким образом, сборная России вместе с ещё шестью командами имеет в активе одну победу и одно поражение. Лидирует Швейцария с двумя победами, а замыкает турнирную таблицу Финляндия, проигравшая оба своих матча.

К слову, Брызгаловой и Крушельницкому удалось обыграть норвежцев, несмотря на серьёзные организационные трудности, о которых после матча рассказал наставник отечественной пары Василий Гудин.

«Весь день получился смазанным из-за автобусов. Вместо 13 минут наш путь на второй матч занял 50 минут. Нам попался такой водитель. Корейская команда причём с нами не ехала. Вот так удивительно сложилось. За 50 минут посмотрели весь город. Ни волонтёр, ни водитель не разговаривали по-английски. В итоге финский тренер включил навигатор, и мы доехали. Может, мне теперь запретят присутствовать на Олимпийских играх, но это ужасно. Была сорвана разминка, из-за телевизионного расписания матч должен был начаться вовремя. Мы приехали на арену только за три минуты до начала. Корейцы же почему-то оказались в другом автобусе, они хорошо подготовились», — негодовал специалист.

Рекорд

Помимо соревнований в кёрлинге в четверг прошла квалификация в прыжках с трамплина у мужчин в классе HS-109 с участием четырёх россиян. Но не к ним после окончания прыжков было приковано всё внимание, а к одному из самых возрастных участников Олимпиады 45-летнему Нориаки Касаи. Заняв 20-е место и пробившись в финал, японец официально стал первым спортсменом в истории, принявшим участие в восьми зимних Играх. Прежде он делил рекорд по этому показателю с отечественным саночником Альбертом Демченко, но тот завершил карьеру после Сочи и занял пост наставника сборной России.

Что касается российских прыгунов с трамплина, то все они пробились в финал. Лучший результат из них показал Евгений Климов, занявший 12-е место. Денис Корнилов обосновался на 28-й строчке, Алексей Ромашов — на 34-й, а Михаил Назаров — на 41-й. Финал в этом виде состоится 10 февраля.

Разочарование

Если российским прыгунам с трамплина в Пхёнчхане тяжело будет бороться за медали, то Павел Кулижников и Денис Юсков в конькобежном спорте были одними из главных фаворитов. Увы, в Южной Корее они уже точно не выступят. Об этом в четверг сообщил CAS. Там отметили, что суд не обладает достаточной юрисдикцией, чтобы выносить решение по делам шести отечественных атлетов с допинговой историей, которым МОК не выдал приглашения на Олимпиаду. Кулижников отреагировал на произошедшее весьма жёстко.

«Я всё прекрасно понимал, знал, к чему всё это идёт, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался. Устроили закрытую вечеринку — вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда ехать ни под каким предлогом. Но я не осуждаю тех, кто едет, ни в коем случае. У каждого своё мнение, своя позиция. Моя — такая. И за всех, кто поедет, я буду болеть. Когда первый раз отказали, я понял, что они там окончательно слетели с катушек. Абсурд. А потом уже было понятно, что переживать из-за этого — просто потеря нервов и времени. Просто тренируюсь для следующего сезона и мотивирую себя этим. Значит, судьба такая — пропустить эту Олимпиаду», — сказал Кулижников.

В Союзе конькобежцев России посетовали, что оба спортсмена в Пхёнчхане могли бы побороться за медали.

«Решение CAS было предсказуемым. Неприглашение сильнейших спортсменов несомненно понижает уровень соревнований», — приводит ТАСС слова президента СКР Алексея Кравцова.

Помимо конькобежцев участие в Олимпиаде точно не примут ещё четверо спортсменов с допинговой историей: Александр Логинов и Ирина Старых (оба — биатлон), Татьяна Бородулина (шорт-трек) и Дмитрий Васильев (прыжки на лыжах с трамплина).

Особенно обидно за Юскова, которого на заре карьеры подозревали в употреблении марихуаны, но позже полностью оправдали. Впоследствии незаконная дисквалификация конькобежца вовсе была аннулирована.

Лыжники

А вот оправданные CAS российские лыжники по-прежнему сохраняют надежду на участие в Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд вынесет решение по их допуску на Игры в пятницу в пять часов утра по московскому времени. Пока же они рады и тому, что вернули заслуженные медали игр в Сочи. Так, Александр Легков получит обратно золото и серебро.

«Последний год я жил как на качелях, это всё, конечно, не очень легко даётся. Прошлая неделя была действительно очень приятной. Хотя такого вердикта CAS не ждал, но мы все верили — надежда умирает последней. И очень здорово, что такое решение было вынесено. Мы сразу же побежали тренироваться и думать о хорошем. А то, что всё это продолжается — думаю, здесь комментарии излишни. Посмотрим, как будут завтра разворачиваться события, и от этого будем отталкиваться в дальнейших действиях. Время сейчас вообще непростое — все звонят, спрашивают, особенно журналисты. Конечно, стараешься от этого отключиться и заниматься своим делом», — приводит слова Легкова «Спорт-Экспресс».

Если Александр готов в случае удовлетворения его апелляция в CAS поехать на Олимпиаду, то Никита Крюков заранее объявил, что Игры будет смотреть только по телевизору.

«То, что мы выиграли апелляцию в CAS, было неожиданностью в свете всех предыдущих событий. Потому что всё это длилось очень долго — Александр Легков больше года сидел, скажем так, на скамейке запасных и ничего не мог сделать. И уже терялась вера и надежда в справедливость и положительное решение. Оно оказалось, повторюсь, очень неожиданным и стало настоящим праздником для нашей страны, большой победой. А то, что МОК не пустил нас на Олимпиаду... Всё развивается так, как они и планировали, вот моё мнение. Лично я объявил бойкот этим Играм. Когда нет лучших, это не Олимпиада. Это тусовка, на которую нас не позвали», — заявил олимпийский чемпион Ванкувера и серебряный призёр Сочи.

WADA

С особенным интересом ждут решения CAS и в WADA, ведь в случае удовлетворения апелляций 47 российских тренеров и спортсменов по позициям Международного антидопингового агентства будет нанесён серьёзный удар. Президент WADA Крэйг Риди не стесняется брать пример с главы МОК Томаса Баха и заранее открыто критикует CAS.

«Я не очень понимаю решение CAS об отмене пожизненного отстранения ряда российских спортсменов от Олимпиады, так как мы не видели всего доклада о слушаниях. Проблема в том, что нет никаких сомнений — после трёх различных расследований — в существовании систематических махинаций с допинг-контролём. Я не понимаю, как две панели CAS приняли решения, которые, как мне кажется, отличаются друг от друга. Мы ожидаем развития событий с большим интересом», — цитирует Риди Олимпийский канал.

При этом функционер подчеркнул, что не планирует уходить в отставку с занимаемого поста в случае допуска россиян на Олимпиаду.

«Если CAS примет ключевой вердикт о том, что российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде, то дальше решения должны принять люди, которые ответственны за это. WADA не будет решать, кто примет участие в Играх. Я не планирую уходить в отставку, но мне хотелось бы знать, каким будет решение», — добавил Риди.

Форс-мажор

Не обошлось в Пхёнчхане и без целого ряда форс-мажоров. Так, за день до открытия Игр в Олимпийской деревне для спортсменов произошёл пожар. По информации СМИ загорелось одно из высотных зданий. К счастью, никто не пострадал, а огонь удалось быстро потушить.

BREAKING: 'Massive fire' breaks out close to athlete and media villages at Winter Olympics https://t.co/pgnOmwzr6Gpic.twitter.com/Bitj0g6Fr5 — Daily Mirror (@DailyMirror) 8 февраля 2018 г.

Демонстрация

Другим форс-мажорным событием стала демонстрация местных жителей против участия в Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи. Митингующие остались недовольны сближением двух стран и призвали США нанести ядерный удар по КНДР. Досталось ипрезиденту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Началось же всё с жёстких заявлений вице-президента США Майка Пенса о том, что Вашингтон не позволит Северной Корее «захватить» Игры. В ответ делегация из КНДР выразила готовность покинуть Пхёнчхан, но в итоге всё же решила остаться.

Конфликт





С не самого приятного инцидента началось пребывание в Южной Корее и для российских спортсменов. За день до церемонии открытия Игр был зафиксирован первый случай провокации по отношению к отечественным атлетам.

«У нас были опасения, что будет много провокаций. Однако случай дискриминации был только один. Не хочу вдаваться в подробности. Инцидент произошёл со стороны канадцев, один из членов делегации с негативом отнёсся к нашему тренеру. Глава канадской миссии уже принёс свои извинения, вопрос исчерпан», — рассказал глава российской делегации, вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

После произошедшего всем канадским олимпийцам были разосланы специальные рекомендации о том, как следует вести себя с россиянами.

«Утром мы смогли провести беседу с участием представителей двух организаций, всё в порядке. Мы сожалеем о случившемся. Я не знаю, причастен ли к произошедшему тренер или спортсмен, является ли он канадцем. Нас проинформировали об этом на текущей неделе. Не располагая полной информацией, мы направили команде памятку, в которой говорится, что важно сконцентрироваться на соревнованиях и подготовке к стартам и не попадать в подобные ситуации», — приводит Insidethegame словадиректора Национального олимпийского комитета (НОК) Канады по спортивным вопросам Эрика Майлза.

Световое шоу

А в самой Канаде за день до церемонии открытия Олимпиады состоялось забавное световое шоу прямо перед окнами штаб-квартиры WADA в Монреале. Организаторы — болельщики сборной России — объяснили, что своими действиями выразили недовольство действиями WADA и МОК. Получилось весьма красиво и зрелищно.

Шапка дня

Но, пожалуй, самая неожиданная новость касательно российских спортсменов пришла из магазинов атрибутики в Пхёнчхане. Специальный корреспондент RT перед началом утренних соревнований наткнулся в одной из таких лавочек на шапку… в цветах российского флага! Выяснилось, что такую может приобрести любой отечественный атлет. Причём спортсмены имеют право носить подобный головной убор прямо на олимпийских объектах, несмотря на запрет российского триколора. Достаточно заплатить 18 000 вон (около 950 рублей). Таким образом, в МОК, видимо, решили, что запреты — запретами, но и на олимпийской атрибутике нужно заработать, а российских болельщиков в Пхёнчхан приехало немало.

Позже тренд подхватили и другие отечественные журналисты, например, известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Шапка с символикой Игр. Единственный предмет с цветами российского флага, который может носить спортсмен, официальное лицо и, конечно, журналист. И уважение к России тут не при чём! Просто бабло побеждает всё! Но спасибо за это! Шапка продаётся в официальных магазинах, стоит около 950-ти рублей», — написал Губерниев в своём Instagram.

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 8, 2018 в 4:58 PST

Альтернативные игры

Между тем для российских спортсменов, которым приехать в Пхёнчхан и лично примерить шапку не суждено, как и говорилось ранее, будут организованы альтернативные соревнования. Сообщается, что они пройдут в марте в нескольких городах страны.

«График Министерство спорта доработает, даты объявит вместе с федерациями. Я думаю, что это может быть после Олимпийских игр, в марте, в разных городах», — приводит ТАСС слова вице-премьера Мутко.

Норвежские «астматики»

Если о российском допинге в мире в последнее время знают все, то норвежским не интересуется почти никто, хотя на эту тему сделано немало любопытных открытий. А шведский канал SVT недавно представил разоблачительный фильм о «лыжниках-астматиках» из соседней страны. По информации шведских журналистов, 70% олимпийских медалей для Норвегии, начиная с 1992 года, завоевали астматики. Хватает их и в нынешнем созыве скандинавской сборной. Врачи команды даже не пытались скрыть, что привезли с собой шесть тысяч противоастматических препаратов. Один из создателей фильма журналист Хассе Свенс в интервью RT подчеркнул, что в Норвегии не готовы решать проблему запрещённых препаратов.

«Наш фильм, как всегда и бывает в подобных случаях, вызвал сильное возмущение у Федерации лыжных видов спорта Норвегии. В организации не хотят обсуждать тему допинга. К моему большому сожалению, вместо того, чтобы сотрудничать с нами, представители Федерации упорно отрицают наличие проблемы и всячески пытаются показать, будто результаты нашего расследования ошибочны. Это игра в кошки-мышки. Спортсмены на шаг впереди всех и скрывают применение допинга достаточно хорошо, чтобы не попасться», — отметил журналист.

По его словам, с учётом «проблем со здоровьем» у норвежцев сложно рассчитывать на «чистые» соревнования в лыжных гонках в Пхёнчхане.

«В 2001 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти показатели крови отклонялись от нормы у половины призёров. Результаты наших новых тестов свидетельствуют, что то же самое можно сказать о 41% медалистов. Поэтому я не думаю, что на Играх в Пхёнчхане мы увидим «чистые» соревнования. В них тоже будут участвовать лыжники, принимавшие допинг», — посетовал Свенс.

Церемония открытия

Но главным событием пятницы должна стать вовсе не норвежская астма или митинги, а церемония открытия, которая является одним из самых зрелищных и запоминающихся моментов Олимпийских игр. Как известно, в церемонии по различным причинам не примет участие целый ряд российских спортсменов. Не увидит её и президент Владимир Путин.

«У нас будет середина дня и разгар рабочего графика, но за выступлениями наших спортсменов президент будет следить», — объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Церемония открытия Олимпиады начнётся в 14.00 (мск).

Глушаков

Капитану московского «Спартака» Денису Глушакову церемонию открытия посмотреть тоже вряд ли удастся, зато он будет внимательно следить за хоккеем, в чём признался сам футболист.

«Олимпиада — грандиозное событие. Понаблюдать за всеми соревнованиями, естественно, не смогу. Сами понимаете, сборы, тренировки, матчи. Скоро Лига Европы. Но по возможности буду, безусловно, смотреть. Думаю, я не буду оригинальным: почти у всех наибольший интерес вызывает хоккей. Также привлекают внимание лыжи, фигурное катание. Но, если честно, не хотел бы особо никого выделять. Хочется, чтобы у нашей сборной было как можно больше медалей в общекомандном зачёте. Это самое важное. Так что я буду переживать и болеть за всю сборную», — приводит слова Глушакова «Российская газета».

Также полузащитник признался, что массовые отстранения российских спортсменов от Олимпиады испортили ему настроение.

«В связи со всей этой шумихой вокруг наших ребят настроение чуть испорчено. Все эти скандалы, разговоры — они не добавляют положительных эмоций. Представляю, как трудно было готовиться на этом фоне. Прежде всего, психологически. Но надо двигаться вперёд, думать о результатах. Наши — профессионалы. Они будут выкладываться на все 200% ради страны. Биться за честь России, за свою честь, своё имя. Пусть не обращают внимания на все эти скандалы. И главное — удачи. Уверен, наши справятся с давлением», — добавил Глушаков.

Мамун

А вот представительница другого летнего вида спорта художественной гимнастики Маргарита Мамун не только будет следить за Олимпиадой, но и сама поедет в Пхёнчхан. И дело вовсе не в желании кардинально изменить свою спортивную жизнь. В Южной Корее девушка будет регулярно вести собственный видеоблог «+1 в Корее с Ритой Мамун» обо всех событиях Игр. Следить за ним можно будет в одном из пабликов «Вконтакте».

«Всем привет, я Рита Мамун и я еду на Олимпийские игры в Корею. Всю ситуацию, которая сложилась вокруг наших олимпийцев, я считаю очень несправедливой. Но я безумно рада за тех ребят, которых допустили. Так вот, я поеду на зимнюю Олимпиаду в Корее, чтобы поддержать наших ребят, показать и рассказать вам о том, что происходит за пределами стадионов», — рассказала спортсменка.

Сглаз

В завершении обзора первого соревновательного дня Олимпиады RT рассказывает о самой несчастной спортсменке Игр британской сноубордистке Кэти Ормерод. Началось с того, что на одной из первых тренировок англичанка неудачно упала и сломала запястье. А ведь Ормерод является одной из главных претенденток на медали в слоупстайле и биг-эйре. Несмотря на повреждение, мужественная спортсменка осталась в Южной Корее и продолжила подготовку к первой в своей жизни Олимпиаде.

«Первый тренировочный день и потрясающая трасса! К сожалению, я соскользнула с перил и сломала запястье. Я в полном порядке, с нетерпением жду продолжения тренировок и готовлюсь к соревнованиям в воскресенье», — написала спортсменка в Instagram.

Однако над сноубордисткой, кажется, повис злой рок. На следующий день она вдобавок получила травму ноги. Обследование выявило у девушки двойной перелом пятки. Олимпиада для неё закончилась досрочно.

Завершая печальную тему, отметим, что очень не повезло и американскому бобслеисту Джастину Олсену. За несколько дней до церемонии открытия олимпийский чемпион 2010 года отправился в больницу с острым приступом аппендицита.

«Мы надеемся, что Джастин успеет восстановиться к соревнованиям двоек. Это неудачное время, и мы переживаем за Джастина. Однако он долгие годы показывал, что может справиться с любыми неприятностями и победить», — сказал генеральный директор Федерации бобслея и скелетона США Даррин Стил.