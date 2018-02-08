Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA

Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В аннотации к видео, которое распространено в сети, написано, что оно сделано теми, кто возмущён действиями организации и Международного олимпийского комитета (МОК), из-за которых российские спортсмены не могут выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Организаторы акции хотят показать, что единственный допинг российской сборной — это поддержка и любовь болельщиков.

Ранее сообщалось, что жители Южной Кореи устроили акцию протеста против прибытия делегации КНДР.