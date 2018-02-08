Жители Южной Кореи устроили акцию протеста против прибытия делегации КНДР

Жители Южной Кореи устроили акцию протеста возле арены для кёрлинга против президента страны Мун Чжэ Ина и прибытия делегации из КНДР.

RT

Митингующие недовольны сближением двух стран. Они поют песни соответствующего содержания и бьют в барабаны. На месте также собралось большое количество полицейских. RT RT Ранее сообщалось, что оргкомитет ОИ-2018 сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса.