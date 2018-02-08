Жители Южной Кореи устроили акцию протеста против прибытия делегации КНДР

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Жители Южной Кореи устроили акцию протеста возле арены для кёрлинга против президента страны Мун Чжэ Ина и прибытия делегации из КНДР.
Жители Южной Кореи устроили акцию протеста против прибытия делегации КНДР
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Митингующие недовольны сближением двух стран. Они поют песни соответствующего содержания и бьют в барабаны. На месте также собралось большое количество полицейских.

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Ранее сообщалось, что оргкомитет ОИ-2018 сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса.

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