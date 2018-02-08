Оргкомитет ОИ-2018 сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса
- Reuters
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что люди, у которых был обнаружен норовирус, помещены в карантин.
Кроме того, будут проверены места размещения, рестораны, питьевая и водопроводная вода, а также установки по очистке воды.
Ранее стало известно, что нельзя проносить спортсменам в Олимпийскую деревню в Канныне.
Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.