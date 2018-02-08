Оргкомитет ОИ-2018 сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса

Короткая ссылка
Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса.
Оргкомитет ОИ-2018 сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что люди, у которых был обнаружен норовирус, помещены в карантин.

Кроме того, будут проверены места размещения, рестораны, питьевая и водопроводная вода, а также установки по очистке воды.

Ранее стало известно, что нельзя проносить спортсменам в Олимпийскую деревню в Канныне.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru