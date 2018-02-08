Президент WADA не уйдёт в отставку, если CAS удовлетворит апелляции россиян

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что не будет подавать в отставку в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов.
Президент WADA не уйдёт в отставку, если CAS удовлетворит апелляции россиян
  • Reuters
  • © Christinne Muschi

«Если CAS примет ключевой вердикт, что российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде, то дальше решение должны принять люди, которые ответственны за это», — цитирует Риди Олимпийский канал.

Он отметил, что WADA не будет решать, кто примет участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что CAS объявит решение по апелляциям россиян в день открытия ОИ-2018.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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