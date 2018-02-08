Президент WADA не уйдёт в отставку, если CAS удовлетворит апелляции россиян

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что не будет подавать в отставку в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов.

«Если CAS примет ключевой вердикт, что российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде, то дальше решение должны принять люди, которые ответственны за это», — цитирует Риди Олимпийский канал.

Он отметил, что WADA не будет решать, кто примет участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что CAS объявит решение по апелляциям россиян в день открытия ОИ-2018.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.