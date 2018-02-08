CAS объявит решение по апелляциям россиян в день открытия ОИ-2018
Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) объявит решение по апелляциям 47 россиян утром 9 февраля.
- Reuters
- © KAI PFAFFENBACH
Об этом сообщил генеральный секретарь организации Мэттью Риб.
Отмечается, что решение станет известно в пресс-центре Олимпиады в пятницу с 03:00 до 06:00 мск.
Ранее скелетонистка Никитина заявила, что заседание CAS прошло в позитивном ключе.
Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.
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