CAS объявит решение по апелляциям россиян в день открытия ОИ-2018

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Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) объявит решение по апелляциям 47 россиян утром 9 февраля.
CAS объявит решение по апелляциям россиян в день открытия ОИ-2018
  • Reuters
  • © KAI PFAFFENBACH

Об этом сообщил генеральный секретарь организации Мэттью Риб.

Отмечается, что решение станет известно в пресс-центре Олимпиады в пятницу с 03:00 до 06:00 мск.

Ранее скелетонистка Никитина заявила, что заседание CAS прошло в позитивном ключе.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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