Скелетонистка Никитина заявила, что заседание CAS прошло в позитивном ключе

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Скелетонистка Елена Никитина рассказала, что заседание вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян прошло в позитивном ключе.
Скелетонистка Никитина заявила, что заседание CAS прошло в позитивном ключе
  • Елена Никитина
  • globallookpress.com
  • © Caroline Seidel

Её слова приводит ТАСС.

«Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения», — отметила Никитина.

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, в свою очередь, заявил, что российская сторона была полностью услышана панелью CAS.

Ранее источник сообщил, что CAS частично удовлетворит апелляции россиян.

Подробности о рассмотрении апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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