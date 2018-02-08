Скелетонистка Никитина заявила, что заседание CAS прошло в позитивном ключе

Скелетонистка Елена Никитина рассказала, что заседание вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян прошло в позитивном ключе.

Её слова приводит ТАСС.

«Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения», — отметила Никитина.

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, в свою очередь, заявил, что российская сторона была полностью услышана панелью CAS.

Ранее источник сообщил, что CAS частично удовлетворит апелляции россиян.

Подробности о рассмотрении апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.