Скелетонистка Никитина заявила, что заседание CAS прошло в позитивном ключе
- Елена Никитина
- globallookpress.com
- © Caroline Seidel
Её слова приводит ТАСС.
«Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения», — отметила Никитина.
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, в свою очередь, заявил, что российская сторона была полностью услышана панелью CAS.
Ранее источник сообщил, что CAS частично удовлетворит апелляции россиян.
Подробности о рассмотрении апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.