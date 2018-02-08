Японский летающий лыжник Касаи первым в истории выступил на восьми зимних Олимпиадах

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Японский прыгун на лыжах с трамплина Нориаки Касаи стал первым в истории спортсменом, выступившим на восьми зимних Олимпийских играх.
Японский летающий лыжник Касаи первым в истории выступил на восьми зимних Олимпиадах
  • globallookpress.com
  • © Tilo Wiedensohler

Об этом сообщает ТАСС.

45-летний Касаи дебютировал на ОИ в 1992 году и с тех пор не пропустил ни одной Олимпиады. В Пхёнчхане он показал 20-й результат в квалификации турнира на среднем трамплине и пробился в финал соревнований.

В послужном списке японского летающего лыжника три медали Олимпийских игр, две из которых он завоевал в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что четверо российских прыгунов на лыжах с трамплина квалифицировались в финал Олимпиады-2018.

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