Японский летающий лыжник Касаи первым в истории выступил на восьми зимних Олимпиадах
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Об этом сообщает ТАСС.
45-летний Касаи дебютировал на ОИ в 1992 году и с тех пор не пропустил ни одной Олимпиады. В Пхёнчхане он показал 20-й результат в квалификации турнира на среднем трамплине и пробился в финал соревнований.
В послужном списке японского летающего лыжника три медали Олимпийских игр, две из которых он завоевал в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что четверо российских прыгунов на лыжах с трамплина квалифицировались в финал Олимпиады-2018.