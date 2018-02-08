Четверо российских прыгунов на лыжах с трамплина квалифицировались в финал ОИ-2018
Четверо российских прыгунов на лыжах со среднего трамплина квалифицировались в финальную часть Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
- © Dominic Ebenbichler
Евгений Климов вышел в финал с 12-го места, Денис Корнилов — с 28-го, Алексей Ромашов — с 34-го и Михаил Назаров — с 41-го.
В общей сложности в финальную стадию соревнований на Олимпиаде попали 50 атлетов.
Медали среди мужчин по прыжкам на лыжах со среднего трамплина будут разыграны 10 февраля.
Ранее тренер сборной России по кёрлингу раскритиковал организацию Олимпийских игр.
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