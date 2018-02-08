Четверо российских прыгунов на лыжах с трамплина квалифицировались в финал ОИ-2018

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Четверо российских прыгунов на лыжах со среднего трамплина квалифицировались в финальную часть Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Четверо российских прыгунов на лыжах с трамплина квалифицировались в финал ОИ-2018
  • Reuters
  • © Dominic Ebenbichler

Евгений Климов вышел в финал с 12-го места, Денис Корнилов — с 28-го, Алексей Ромашов — с 34-го и Михаил Назаров — с 41-го.

В общей сложности в финальную стадию соревнований на Олимпиаде попали 50 атлетов.

Медали среди мужчин по прыжкам на лыжах со среднего трамплина будут разыграны 10 февраля.

Ранее тренер сборной России по кёрлингу раскритиковал организацию Олимпийских игр.

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