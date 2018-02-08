Тренер сборной России по кёрлингу раскритиковал организацию Олимпийских игр

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Тренер сборной России по кёрлингу в дисциплине дабл-микст Василий Гудин подверг критике организацию Олимпийских игр в Пхёнчане и объяснил, почему его подопечные почти опоздали на игру с Норвегией.
Тренер сборной России по кёрлингу раскритиковал организацию Олимпийских игр
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson

«Сегодня весь день был шебутной из-за автобусов. Вместо 13 минут наш путь на второй матч занял 50 минут. Нам попался такой водитель. Корейская команда причём с нами не ехала. Вот так удивительно сложилось. За 50 минут посмотрели весь город. Ни волонтёр, ни водитель не разговаривали по-английски. В итоге финский тренер включил навигатор, и мы доехали», — сказал Гудин.

«Может, мне теперь запретят присутствовать на Олимпийских играх, но это ужасно. Была сорвана разминка, из-за телевизионного расписания матч должен был начаться вовремя. Мы приехали на арену только за три минуты до начала. Корейцы же почему-то оказались в другом автобусе, они хорошо подготовились», — заявил специалист.

Ранее российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий прокомментировали победу над Норвегией и поражение от США в первый день олимпийского турнира в дабл-миксте в Пхёнчхане.

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