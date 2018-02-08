Кёрлингистка Брызгалова: в первом матче просто не пошла игра, не почувствовали лёд

Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий прокомментировали победу над Норвегией и поражение от США в первый день олимпийского турнира в дабл-миксте в Пхёнчхане.

«Первый матч был игрой нервов, второй прошёл спокойнее. Кажется, что раз счёт был равный, то и встреча была напряжённой, но мы старались контролировать энды, чтобы в последнем воспользоваться правом на заключительный бросок. Мы предполагали держать много камней в доме. Ситуация с первым эндом, когда судьи не смогли померить камни, уже случалась, но не у нас», — сказала Брызгалова.

«Олимпиада от чемпионатов мира не сильно отличается. Здесь шумно, когда поддерживают корейцев. Не слышно, как свипуешь. В первом матче просто не пошла игра, такое бывает. Просто не почувствовали лёд», — добавила спортсменка.

Крушельницкий рассказал, как на него и напарницу влияет эмоциональное поведение на льду.

«Эмоциональность по-разному влияет. Обычно это давит на соперника, и тогда это нам помогает», — сказал кёрлингист.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты обыграли норвежцев на ОИ-2018.