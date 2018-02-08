Российские кёрлингисты обыграли норвежцев на ОИ-2018

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Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли команду Норвегии, в состав которой входят Магнус Недреготтен и Кристин Скаслиен, в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Российские кёрлингисты обыграли норвежцев на ОИ-2018
  • Reuters
  • © Cathal Mcnaughton

Встреча завершилась со счётом 4:3.

Следующий матч россияне проведут с представителями Финляндии 9 февраля.

Ранее тренер сборной России по кёрлингу Гудин прокомментировал поражение команды по дабл-миксту в первом матче на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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