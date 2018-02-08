Российские кёрлингисты обыграли норвежцев на ОИ-2018
Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли команду Норвегии, в состав которой входят Магнус Недреготтен и Кристин Скаслиен, в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
- © Cathal Mcnaughton
Встреча завершилась со счётом 4:3.
Следующий матч россияне проведут с представителями Финляндии 9 февраля.
Ранее тренер сборной России по кёрлингу Гудин прокомментировал поражение команды по дабл-миксту в первом матче на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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