Российские кёрлингисты обыграли норвежцев на ОИ-2018

Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли команду Норвегии, в состав которой входят Магнус Недреготтен и Кристин Скаслиен, в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Reuters

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Встреча завершилась со счётом 4:3. Следующий матч россияне проведут с представителями Финляндии 9 февраля. Ранее тренер сборной России по кёрлингу Гудин прокомментировал поражение команды по дабл-миксту в первом матче на Олимпийских играх в Пхёнчхане.