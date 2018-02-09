Квалификация Смышляева, победы кёрлингистов и успех фигуристов: результаты первого дня Олимпиады

В Пхёнчхане состоялась официальная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. В пятницу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях пар в командном турнире, Александр Смышляев занял второе место в квалификации могула, а кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над дуэтами из Китая и Финляндии. О самых интересных событиях первого дня соревнований — в материале RT.

Церемония открытия

Разумеется, главным событием дня стала церемония открытия Олимпиады. В целом она получилась довольно скромной и, по мнению многих зрителей, уступила невероятному масштабному представлению, устроенному четыре года назад в Сочи. Одним из главных моментов церемонии стал проход команды хозяев и делегации из КНДР под единым флагом. За всем этим с трибун наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Правда, не настоящий, а его двойник. Компанию ему составил Лже-Дональд Трамп.

People in Seoul were surprised to see what appeared to be U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un taking selfies. Of course it was two impersonators who took the opportunity to cause a sensation before the opening of the Pyeongchang Olympic Games pic.twitter.com/YPSVvMK28B — The Telegraph (@Telegraph) 9 февраля 2018 г.

Олимпийский огонь зажгла местная фигуристка Ким Ю На, олимпийская чемпионка Ванкувера и серебряный призёр Игр в Сочи. Тогда в соревновании женщин она уступила только Аделине Сотниковой.

К счастью, погода в этот день порадовала болельщиков. Метеорологи первоначально прогнозировали в Пхёнчхане в день открытия Олимпиады сильные морозы, и организаторы предварительно раздали всем зрителям специальные тёплые подарки в виде шапок, пледов и пончо. Но прогноз не оправдался — напротив, в Пхёнчхане установилась почти весенняя погода.

Ещё больше согрел всех присутствующих Пита Тауфатофуа, представляющий небольшое островное государство в Полинезии Тонга. Два года назад он принял участие в летней Олимпиаде в Рио-де-Жайнеро, где боролся за медали в тхэквондо. Блеснуть на ковре атлету не удалось (он проиграл в первом же бою), зато Пита запомнился всем по церемонии открытия, на которой он появился в национальном костюме и обмазанный маслом. Тауфатофуа на Олимпиаде так понравилось, что перед зимними Играми он переквалифицировался в лыжника и в последний момент отобрался на Олимпиаду. Разумеется, на церемонии открытия он появился в том же виде, что и два года назад в Бразилии, и это несмотря на холод.

Тонганец Пита Тауфатофуа @PitaTaufatofua не стал менять образ, в котором предстал во время открытия Олимпийских игр Рио-2016.



В горах провинции Канвондо явно не тропики, но экзотический лыжник-тхэквондист не растерялся. Главный претендент на приз зрительских симпатий! pic.twitter.com/BXuldsjCib — Олимпийские игры (@Olympic) 9 февраля 2018 г.

Российские спортсмены решили не увлекаться такими экспериментами и прошли по стадиону под олимпийским флагом, который пронесла девушка-волонтёр. Зато на трибунах хватало российских триколоров, никто их у болельщиков отбирать не собирался.

Успех дня

Многие ошибочно полагают, что соревнования на Олимпиаде начинаются только после церемонии открытия, но на самом деле это не так. По сути, Игры стартовали ещё накануне первыми матчами у кёрлингистов и квалификацией в прыжках с трамплина. А утром в день открытия Игр начался командный турнир у фигуристов (короткие программы). В соревновании мужчин болельщики возлагали серьёзные надежды на Михаила Коляду, но он не выдержал давления. Российский фигурист не выполнил оба четверных прыжка — лутц и тулуп. Они для уроженца Санкт-Петербурга закончились падениями. Коляда занял лишь восьмое место из десяти, и это серьёзно понизило шансы сборной России на медали в командном турнире.

Выступавшим следом в соревновании спортивных пар Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову ничего не оставалось, кроме как демонстрировать идеальный прокат и подниматься в табели о рангах как можно выше. И ещё одни дебютанты Олимпиады блестяще справились с этой задачей. Россияне получили за своё выступление 80.92 балла и более чем на четыре очка опередили ближайших преследователей из Канады (Мэйган Дюамель — Эрик Рэдфорд). Российскому дуэту одержать победу в короткой программе не помешала даже травма бедра Евгении.

«Думаю, что мы хорошо поработали, — отсюда и результат. Выступать на этой Олимпиаде, пусть и в нейтральном статусе, для нас очень важно — не менее важно, чем если бы мы выступали с собственным флагом за спиной», — заявил после окончания соревнований Морозов.

Но в произвольной программе развить свой успех дуэту не удастся. Фигуристы объявили, что приняли решение сосредоточиться на индивидуальных выступлениях. Теперь в командном турнире их заменят Наталья Забияко и Александр Энберт. Россия же после двух видов располагается на третьем месте и уступает лидирующей Канаде четыре очка.

9FEB Figure Skating Team Event Pair Skating Short Program Top5



1. OAR / Evgeni TARASOVA, Vladim MOROZOV

2. CAN🇨🇦 / Meagan DUHAMEL, Eric RADFORD

3. GER🇩🇪 / Aljona SAVCHENKO, Bruno MASSOT

4. USA🇺🇸 / Alexa SCIMECA KNIERIM, Chris KNIERIM

5. CHN🇨🇳 / Xiaoyu YU, Hao ZHANG pic.twitter.com/8VuYFFDlY4 — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 9 февраля 2018 г.

Неожиданность

Другой радостной новостью для российских болельщиков стало второе место Александра Смышляева в квалификации могула, дисциплины фристайла. С результатом 83.93 балла россиянин уступил лишь главному фавориту, канадцу Микаэлю Кингсбери, серебряному призёру Олимпиады в Сочи.

«Кингсбери показывает себя отлично. Да и на протяжении всего сезона какие-то фантастические результаты демонстрирует. Второе-третье места и последующие — это уже будут разборки между мной и остальными сильными соперниками», — приводит слова Смышляева «Команда России».

А вот российским фристайлисткам Регине Рахимовой, Марике Пертахии и Екатерине Столяровой пробиться в решающий заезд могула через первую квалификацию не удалось. Впрочем, они ещё получат свой шанс в дополнительной, которая состоится 11 февраля.

Шпионы

Зато прекрасно идут дела у российских кёрлингистов в миксте. Российский дуэт Анастасия Брызгалова — Александр Крушельницкий накануне начал свой путь на Олимпиаде с болезненного проигрыша США, но затем обыграл Норвегию. А в пятницу российская пара добавила в свой актив ещё две победы — в матче с Финляндией (7:5) и Китаем (6:5). После четырёх туров россияне делят вместе с Канадой, Норвегией и Швейцарией первое-четвёртое места, которые дают право отобраться в полуфинал. В следующем матче Брызгалова и Крушельницкий встретятся с хозяевами из Южной Кореи и в случае победы гарантируют себе попадание в первую четвёрку.

Любопытно, что в США российский дуэт уже назвали шпионами.

«Брызгалова похожа на героиню из фильма про Джеймса Бонда, а Крушельницкий — на героя из фильма «Форсаж». Русские просто троллят весь мир, отправляя на соревнования в кёрлинге спортсменов, которые выглядят как двойные агенты», — написал журналист Yahoo! Sports Дэн Ветцел.

Российский дом спорта

Другим важным событием для российских болельщиков, безусловно, стало открытие российского Дома спорта в Пхёнчхане. В нём гости из России смогут почувствовать себя как дома и вместе поддержать любимых атлетов. К тому же здесь всех желающих угостят не только горячим чаем из самовара, но и традиционной национальной выпечкой: баранками, пряниками и сушками. А стены комнаты украшены по всему периметру изображением матрёшек.

Спортсмены попросили о поддержке

Между тем российские спортсмены попросили болельщиков о поддержке через ОКР. Специальное видео появилось в аккаунтах комитета в социальных сетях.

Дорогие болельщики! Это обращение адресовано именно ВАМ! Пожалуйста, посмотрите и передайте своим близким и друзьям! Важна поддержка каждого из вас ❤️ https://t.co/csQTuh0KhDpic.twitter.com/YWaptoydCz — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2018 г.

Ошибка

Едва ли не до самой церемонии открытия оставалось непонятным, кто же именно представит Россию на Олимпиаде. В результате CAS всё-таки не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, и в Южную Корею они не приедут. Однако организаторы так до конца и не разобрались в происходящем. Например, в заявку на женский скиатлон, который состоится в субботу, неожиданно попала российская лыжница Юлия Чекалёва, которая, как и многие другие её коллеги, не получила допуск к Играм. Позже, правда, ошибка была исправлена.

Альтернативные соревнования

Между тем сама Чекалёва в числе других российских спортсменов, не получивших допуск к Олимпиаде, сможет принять участие в альтернативных соревнованиях. Ранее сообщалось, что они пройдут в марте в разных городах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и отметил, что лучшие атлеты будут премированы.

«Владимир Путин в своём поручении говорил о материальном премировании на уровне олимпийцев. Сейчас этот вопрос прорабатывается, и вы знаете, что такие соревнования готовятся. Поэтому, собственно, нет никаких сомнений, что они состоятся» — цитирует Пескова «Р-Спорт».

Сообщается, что участие в них примут около 920 спортсменов.

«Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырёхлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призёрам Олимпийских игр 2018 года», — цитирует ТАСС министра спорта Павла Колобкова.

Флешмоб

Компания ZASPORT, официальный экипировщик российских олимпийцев в Пхёнчхане, запустит флешмоб в поддержку спортсменов из России, в котором примут участие звёзды спорта и кино. Они вместе с простыми болельщиками и начинающими конькобежцами соберутся на главном катке ВДНХ 10 февраля, чтобы поболеть за олимпийских атлетов из России.

Северная Корея

Удивительно, но самой упоминаемой страной применительно к Олимпийским играм пока остаётся Северная Корея. Уже само решение КНДР приехать в Пхёнчхан и пройти на церемонии открытия единой делегацией с южными соседями шокировало мир.

Однако довольны этим остались далеко не все. Например, вице-президент США Майк Пенс, который также посетил Игры, сперва заявил, что Соединённые Штаты Америки не позволят Северной Корее «захватить» Олимпиаду, а затем отказался от участия в официальном ужине перед церемонией открытия из-за того, что на него был приглашён представитель КНДР.

Чуть раньше северокорейскую делегацию обидела компания Samsung, которая является партнёром МОК. Один из крупнейших производителей электроники в мире подарил каждому участнику Олимпиады смартфон. Исключением стали спортсмены из КНДР и Ирана. В компании объяснили, что не имеют права вручать телефоны атлетам из этих стран, так как они находятся под международными санкциями. Если в Северной Корее к произошедшему отнеслись спокойно, то в Иране дело дошло до вызова южнокорейского посла. В результате Samsung пошёл в обход санкций и всё-таки подарил смартфоны спортсменам.

«МОК предоставит мобильные телефоны всем спортсменам из всех стран, участвующих в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Смартфоны содержат информацию о соревнованиях, которая необходима атлетам», — пояснил представитель МОК.