Пенс отказался от торжественного ужина перед церемонией открытия ОИ-2018

Вице-президент США Майк Пенс отказался от участия в торжественном ужине перед церемонией открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Как сообщает AFP, Пенс приветствовал участников заседания, однако не сел за стол, сославшись на ужин с американскими спортсменами.

Агентство отмечает, что по плану рассадки гостей вице-президент США должен был сидеть напротив представителя КНДР Ким Ён Нама.

Подчёркивается, что Пенс не пожал руку Киму Ён Наму.

Среди гостей торжественного ужина — президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что у Олимпийского стадиона в Пхёнчхане проходят акции протеста против президента США Дональда Трампа.