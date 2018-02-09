Пенс отказался от торжественного ужина перед церемонией открытия ОИ-2018
Вице-президент США Майк Пенс отказался от участия в торжественном ужине перед церемонией открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Как сообщает AFP, Пенс приветствовал участников заседания, однако не сел за стол, сославшись на ужин с американскими спортсменами.
Агентство отмечает, что по плану рассадки гостей вице-президент США должен был сидеть напротив представителя КНДР Ким Ён Нама.
Подчёркивается, что Пенс не пожал руку Киму Ён Наму.
Среди гостей торжественного ужина — президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что у Олимпийского стадиона в Пхёнчхане проходят акции протеста против президента США Дональда Трампа.
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