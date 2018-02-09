У Олимпийского стадиона в Пхёнчхане проходят акции протеста против Трампа

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У входа на Олимпийский стадион в столице зимних Игр 2018 года — Пхёнчхане — проходят акции протеста против президента США Дональда Трампа.
У Олимпийского стадиона в Пхёнчхане проходят акции протеста против Трампа
  • AFP
  • © BRENDAN SMIALOWSKI

«Поджигатель войны Трамп, покинь планету», — написано на плакатах протестующих.

    На плакатах есть аналогичное обращение и к премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

    Ранее возле арены для кёрлинга жители Южной Кореи устроили акцию протеста против президента страны Мун Чжэ Ина и прибытия делегации из КНДР.

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