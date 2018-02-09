У Олимпийского стадиона в Пхёнчхане проходят акции протеста против Трампа

У входа на Олимпийский стадион в столице зимних Игр 2018 года — Пхёнчхане — проходят акции протеста против президента США Дональда Трампа.

AFP

© BRENDAN SMIALOWSKI

«Поджигатель войны Трамп, покинь планету», — написано на плакатах протестующих. На плакатах есть аналогичное обращение и к премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Ранее возле арены для кёрлинга жители Южной Кореи устроили акцию протеста против президента страны Мун Чжэ Ина и прибытия делегации из КНДР.