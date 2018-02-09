Российские фигуристы — третьи в командном турнире после выступления Тарасовой и Морозова

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Российская сборная после короткой программы в соревнованиях спортивных пар делит третье место с национальной командой Японии в общем зачёте командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр 2018 года.
Российские фигуристы — третьи в командном турнире после выступления Тарасовой и Морозова
  • Евгения Тарасова и Владимир Морозов
  • Reuters
  • © Damir Sagolj

После выступления фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в активе российской команды стало 13 очков.

По этому показателю они сравнялись со спортсменами из Японии.

Лидируют в турнирной таблице фигуристы из Канады (17 баллов), на втором месте расположились американцы (14 очков).

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира Олимпиады.

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