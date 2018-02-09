Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира ОИ-2018
Российская пара фигуристов Евгения Тарасова — Владимир Морозов не примет участия в произвольной программе в рамках командного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Об этом РИА Новости сообщила тренер спортсменов Нина Мозер.
По словам Мозер, Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира по причине скорого старта личных соревнований, в которых они также принимают участие.
«Им предстоит выступать в личном турнире, он начнётся сразу после командного», — сказала Мозер.
Ранее сообщалось, что пара Тарасова — Морозов показала лучший результат в короткой программе в рамках командного турнира Олимпийских игр.
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