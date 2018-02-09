Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира ОИ-2018

Российская пара фигуристов Евгения Тарасова — Владимир Морозов не примет участия в произвольной программе в рамках командного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом РИА Новости сообщила тренер спортсменов Нина Мозер.

По словам Мозер, Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира по причине скорого старта личных соревнований, в которых они также принимают участие.

«Им предстоит выступать в личном турнире, он начнётся сразу после командного», — сказала Мозер.

Ранее сообщалось, что пара Тарасова — Морозов показала лучший результат в короткой программе в рамках командного турнира Олимпийских игр.