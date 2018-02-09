Фигуристы Тарасова и Морозов показали лучший результат в короткой программе на командных соревнованиях ОИ

Российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов показала лучший результат в короткой программе на командных соревнованиях Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Россияне набрали 80,92 балла.

Второе место среди пар заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд (76,57 балла), на третьей позиции расположились представители Германии Алёна Савченко и Бруно Массо (75,36).

Команда олимпийских атлетов из России (OAR) набрала 13 очков после двух видов программы и занимает промежуточное четвёртое место.

Лидирует сборная Канады (17 очков), на втором месте расположились США (14 очков), на третьем — команда Японии (13 очков).

Ранее фигурист Михаил Коляда показал восьмой результат в короткой программе командных соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.