Российская команда занимает восьмое место после короткой программы фигуриста Коляды
Фигурист Михаил Коляда показал восьмой результат в короткой программе командных соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Михаил Коляда
- Reuters
- © JOHN SIBLEY
Коляда набрал 74,36 балла.
Первым стал представитель сборной Японии Шома Уно (104,87 балла). На втором месте расположилась сборная Израиля вместе с Алексеем Быченко (88,49), на третьем — команда Канады и Патрик Чан (81,66).
Команда Олимпийских атлетов из России (ОАР) после выступления Коляды занимает восьмое место.
Сегодня продолжатся командные соревнования. Пары покажут короткую программу. ОАР представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Ранее тренер российских фигуристов Ксении Столбовой и Фёдора Климова Нина Мозер сообщила, что Столбова не выступит на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, даже если получит приглашение.
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