Российская команда занимает восьмое место после короткой программы фигуриста Коляды

Фигурист Михаил Коляда показал восьмой результат в короткой программе командных соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Коляда набрал 74,36 балла.

Первым стал представитель сборной Японии Шома Уно (104,87 балла). На втором месте расположилась сборная Израиля вместе с Алексеем Быченко (88,49), на третьем — команда Канады и Патрик Чан (81,66).

Команда Олимпийских атлетов из России (ОАР) после выступления Коляды занимает восьмое место.

Сегодня продолжатся командные соревнования. Пары покажут короткую программу. ОАР представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ранее тренер российских фигуристов Ксении Столбовой и Фёдора Климова Нина Мозер сообщила, что Столбова не выступит на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, даже если получит приглашение.