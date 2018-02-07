Фигуристка Столбова не выступит на ОИ-2018, даже если получит приглашение

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Тренер российских фигуристов Ксении Столбовой и Фёдора Климова Нина Мозер сообщила, что Столбова не выступит на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, даже если получит приглашение.
Фигуристка Столбова не выступит на ОИ-2018, даже если получит приглашение
  • Ксения Столбова и Фёдор Климов
  • globallookpress.com
  • © Matti Matikainen/Newspix24

«Дело в том, что Ксюша и Фёдор сразу сказали федерации, что, даже если в последний момент их допустят, они не поедут на Олимпиаду. Потому что они не готовы выходить на старт после этого униженного состояния, через которое они прошли», — приводит слова Мозер «РИА Новости».

Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что может правую руку дать на отсечение, что Столбова чиста от допинга.

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