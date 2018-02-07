Фигуристка Столбова не выступит на ОИ-2018, даже если получит приглашение
- Ксения Столбова и Фёдор Климов
- globallookpress.com
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«Дело в том, что Ксюша и Фёдор сразу сказали федерации, что, даже если в последний момент их допустят, они не поедут на Олимпиаду. Потому что они не готовы выходить на старт после этого униженного состояния, через которое они прошли», — приводит слова Мозер «РИА Новости».
Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что может правую руку дать на отсечение, что Столбова чиста от допинга.