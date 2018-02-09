Команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Россияне прошли под 55-м порядковым номером.
Олимпийский флаг, под которым выступают российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане, нёс один из волонтёров. Российских спортсменов встретили аплодисментами.
Ранее сообщалось, что российская сноубордистка Софья Фёдорова не примет участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане из-за возможных провокаций.
RT ведёт текстовую трансляцию церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане.