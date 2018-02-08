Российская сноубордистка не примет участия в церемонии открытия Олимпиады из-за возможных провокаций

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Российская сноубордистка Софья Фёдорова не примет участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, которая состоится 9 февраля, из-за возможных провокаций.

«Я не пойду на церемонию открытия Олимпиады, чтобы не услышать что-нибудь плохое в свой адрес. Боюсь провокаций», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Вместе с тем, по словам Фёдоровой, соперники из других стран уважительно относятся к российским сноубордистам.

«У меня много американских друзей-сноубордистов. У них мозг не забит пропагандой, у них мозг забит катанием, трюками, весельем. Негатив обошёл стороной сноуборд, и я очень рада, что я в этом виде спорта», — добавила она.

Ранее российский сноубордист Вик Вайлд рассказал, что может продолжить спортивную карьеру по окончании Олимпиады-2018.

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