Сноубордист Вайлд: мне бы хотелось продолжать выступать, если буду всё так же успешен и интересен поклонникам

Российский сноубордист Вик Вайлд рассказал о своих планах на будущее после зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«У профессиональных спортсменов карьера иногда оказывается не очень долгой. К счастью, в нашем виде спорта она может быть весьма продолжительной. Я в хорошей физической форме. Чувствую себя молодым. Останусь ли в спорте до 2022 года? Вполне вероятно. И если я по-прежнему буду столь же успешен и интересен поклонникам, мне бы хотелось продолжать», — сказал Вайлд в интервью RT.

Ранее его жена Алёна Заварзина выразила отношение к выступлению под нейтральным флагом.