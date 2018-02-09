Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане

В Пхёнчхане на курорте Альпензия в парке Хвэнге проходит церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Сборная РФ на них будет выступать под нейтральным флагом, а многие атлеты не смогут приехать в Южную Корею, поскольку не получили приглашения МОК. При этом некоторые спортсмены пропустят торжества по случаю открытия: с утра в субботу по южнокорейскому времени им предстоит вступить в борьбу за медали. Российская делегация появится на стадионе под 55-м порядковым номером. RT ведёт текстовую трансляцию.

Reuters

© Pawel Kopczynski