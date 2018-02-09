Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане
- Reuters
- © Pawel Kopczynski
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09 февраля 2018
Всё, парад спортсменов завершён. Атлеты заняли свои места на трибунах, далее нас ожидает официальная часть церемонии и завершение эстафеты олимпийского огня.
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Зрители и почётные гости стоя приветствуют объединённую делегацию Кореи, многочисленная команда атлетов в белоснежных куртках закрывает парад атлетов.
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В церемонии открытия принял участие герой Олимпийских игр в Пекине! Делегацию Королевства Тонго возглавил Пит Николас Тауфатофуа. Это тот самый парень, который получил приз зрительских симпатий во время открытия летней Олимпиады. Несмотря на мороз, он вновь продемонстрировал зрителям свой идеальный торс.
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Парад атлетов продолжается, а зрители на трибунах начинают замерзать. Температура в районе олимпийского стадиона около нуля, но ситуацию осложняет сильный ветер. Кстати, именно из-за холода от участия в круге почёта отказались не только российские спортсмены, но и представители других стран.
Впрочем, морозы не испугали американцев. Сборная США вышла на парад в полном составе, а комфортное пребывание под открытым воздухом атлетам из штатов обеспечивают парки с внутренним элементом нагревания.
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Друзья, сборная России под нейтральным флагом присоединилась к параду атлетов. Как и сообщалось ранее, олимпийский флаг вынесла девушка-волонтёр. Несмотря на последние новости, члены команды в приподнятом настроении, на лицах российских олимпийцев улыбки.
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Итак, совсем скоро на стадионе появится команда олимпийских атлетов из России. Не секрет, что большинство из наших олимпийцев отказались от участия в церемонии открытия. От круга почёта воздержались конькобежцы, сборная России по хоккею, лыжники и фигуристы. Последние уже начали своё выступление на Играх. Так, наша спортивная пара Владимир Морозов и Евгения Тарасова после блестящего проката лидируют после короткой программы в командных соревнованиях.
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Сборная Беларуси уже на стадионе. Флаг страны пронесла олимпийская чемпионка 2014 года, фристайлистка Алла Цупер. Белорусскую делегацию тепло приветствовали болельщики сборной России, которые наблюдают за церемонией открытия в Доме спорта вместе со специальным корреспондентом RT.
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В российском Доме спорта тем временем начали поедать большой пряник. Кто бы сомневался, что под церемонию он пойдёт на ура.
- RT
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Неожиданное музыкальное решение. Традиционную восточную музыку сменила известная песня Gangnam Style. В 2012 сингл южнокорейского исполнителя PSY побил все рекорды и возглавил хит-парады ряда стран. Зрители и волонтёры танцуют и приветствуют самую многочисленную делегацию — сборную США.
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- Reuters
- © KIM KYUNG-HOON
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