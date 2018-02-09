Церемония открытия, дебют Коляды на Играх и проблемы фристайлеров: анонс первого дня Олимпиады в Пхёнчхане

В пятницу в 14:00 по московскому времени на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане начнётся церемония открытия XXIII зимних Игр, однако соревновательная программа стартует за 12 часов до официального зажжения огня. Кёрлингисты продолжат выяснять отношения в миксте, Михаил Коляда вместе с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым начнут выступления в фигурном катании, а российские фристайлеры поспорят за выход в финал в могуле. О главных спортивных событиях предстоящего дня — в материале RT.

Кёрлинг

02:35 / Микст. 3-й тур. Россия – Финляндия

07:35 / Микст. 4-й тур. Китай – Россия

Стадион: Центр кёрлинга Каннын

Программу соревнований 9 февраля, равно как и накануне, откроет кёрлинг. Сборной России предстоит провести два матча среди смешанных команд. В третьем туре Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, накануне уступившие США со счётом 3:9 и одержавшие победу над Норвегией 4:3 встретятся с парой из Финляндии Ооной Каусте и Томи Рантамяки, которые в первый день соревнований, в отличии от представителей сборной России, потерпели два поражения от швейцарцев и хозяев турнира, Южной Кореи.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

РИА Новости

© Владимир Песня

«Первый матч был игрой нервов, второй прошёл спокойнее. Кажется, что раз счёт был равный, то и встреча была напряжённой, но мы старались контролировать энды, чтобы в последнем воспользоваться правом на заключительный бросок. Мы предполагали держать много камней в доме. Ситуация с первым эндом, когда судьи не смогли померить камни, уже случалась, но не у нас. Олимпиада от чемпионатов мира не сильно отличается. Здесь шумно, когда поддерживают корейцев. Не слышно, как свипуешь. В первом матче просто не пошла игра, такое бывает. Просто не почувствовали лёд», — поделилась эмоциями после матчей Анастасия Брызгалова.

В этот же день, в четвёртом туре, россияне встретятся с спортсменами из Китая Ван Жуйем и Ба Дэсинь, которые потерпели поражение от команды Швейцарии и огорчили представителей Южной Кореи.

Также завтра состоятся другие матчи третьего и четвёртого туров: Южная Корея — Норвегия, Китай — Канада, США — Швейцария, Канада — Финляндия, США — Южная Корея и Швейцария — Норвегия.

Фигурное катание

04:00 / Мужчины. Командные соревнования. Короткая программа

05:45 / Спортивные пары. Командные соревнования. Короткая программа

Стадион: Ледовая Арена Каннын

Сборная России по фигурному катанию — действующий олимпийский чемпион в командных соревнованиях. На Играх в Сочи, благодаря общему успеху, золотые медали выиграли сразу десять фигуристов, однако в Пхёнчхан из предыдущего состава добрались только танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Впрочем, несмотря на ощутимые кадровые перемены, эксперты и болельщики уверенны: без командных медалей сборная России не останется.

Основную конкуренцию в борьбе за золото России составят Канада и США. Именно эти три державы готовы побороться за награду высшего достоинства благодаря ровному и сбалансированному составу.

На данный момент известно, что в первый день российскую команду будут представлять двукратный чемпион России Михаил Коляда и бронзовые призёры ЧМ в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Основными соперниками Коляды, получившего девятый стартовый номер, считаются американец Нэйтан Чен и канадец Патрик Чан. Представителя Канады, по прогнозам экспертов, Коляда может превзойти на два-три места, а также постараться выполнить главную задачу: проиграть как можно меньше баллов Чану.

При удачном стечении обстоятельств россиянин способен обойти и канадского визави. Как сообщает официальный сайт Олимпийских игр, Коляда намерен исполнить самый сложный набор прыжков из всех участников: четверной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов и тройной аксель — таков предварительный прыжковый контент Михаила, с базовой стоимостью 36,7 балла. Для сравнения, сумма баллов короткой программы Чена равна 35,4, Чана — 29,1.

Михаил Коляда

РИА Новости

© Александр Вильф

Похожая миссия и у Тарасовой с Морозовым. Они превосходят канадскую пару Дюамэль — Рэдфорд и супругов Книрим из США, поэтому из соображений тактики на соревнования будут сражаться за командные баллы с главными соперниками — китайцам Юй и Чжан и представителями Германии — Алёной Савченко и Бруно Массо, которые ради подготовки к Играм пропустили чемпионат Европы.

Объявление представителей команды в танцах и женском одиночном катании состоится 10 февраля.

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Фристайл

04:00 / Женщины. Могул. 1-я квалификация

05:45 / Мужчины. Могул. 1-я квалификация

Стадион: Бугван Фёникс Парк

Сборная России по фристайлу по количеству заявленных участников по праву считается одной из самой многочисленных — в девяти из десяти дисциплин на старт в общей сложности выйдут 22 представителя национальной команды.

Первой честь страны предстоит защищать Марике Пертахии, которая стартовала в сезоне с 6-го места на Кубке мира, пропустив вперед главных соперниц: американок Джелин Кауф и Морган Шилд, а также представительницу Франции Перрин Лаффон.

По словам тренерского штаба, спортсменка готова к старту, несмотря на проблемы со здоровьем, которые начались после прибытия в Олимпийскую деревню.

«Марика немного отравилась, что-то было с питанием. На следующий день у неё уже всё хорошо было, но последствия остались, слабость. После начала втягиваться в рабочий процесс, так что всё в порядке», — заявил главный тренер национальной команды Александр Долгов.

Проблемы с подготовкой к турниру испытал и бронзовый призёр Олимпиады-2014 Александр Смышляев.

Из-за травмы крестообразной мыщцы спортсмен пропустил весь предолимпийский сезон, на прошедшем в январе Кубке мира занял лишь шестое место и признался, что боли и дискомфорт беспокоят его и накануне нового олимпийского старта.

Александр Смышляев

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Я до сих пор мучаюсь с коленом после травмы. Постоянно на болеутоляющих, на тейпировании. В январе я хотя бы почувствовал, что могу выступить на своем уровне. А вот до января по ощущениям было вообще ни рыба ни мясо. То ли физической готовности не хватало, постоянно беспокоит колено. Буду выступать через боль. Как просыпаюсь — пью обезболивающие таблетки. Но во время соревнований, на самой трассе, нагрузка на колено в разы больше, чем в обычной жизни», — приводит слова Смышляева РИА Новости.

Кроме того, из-за визитов допинг-офицеров в Олимпийскую деревню российский олимпиец дважды приступил к тренировочным занятиям с большим опозданием.

Церемония открытия

14:00

Стадион: Олимпийский стадион Пхёнчхана

В 21 час по местному времени на олимпийском стадионе в Пхёнчхане начнётся официальная церемония открытия Игр. Несмотря на то, что сценарий всего действа тщательно скрывается организаторами, журналистам удалось узнать, что в основу постановки лягут элементы и традиции национальной культуры. Зрители увидят множество ярких костюмов, драконов и станут свидетелями уникального светового шоу.

Кроме того, участников и зрителей церемонии обнадёжили и местные метеослужбы, которые опровергли предварительные прогнозы и сообщили, что на протяжении всей программы температура воздуха будет колебаться от 2 до 5 градусов мороза. Соответственно, наборы, которые организаторы заготовили для спасения от двадцатиградусного холода, болельщикам пригодятся скорее в качестве сувениров.

Набор для посетителя церемонии открытия (где из России почти никого не будет):

-Сумка

-Пончо

-Грелка для рук и ног

-Плед

-Подушка

-Барабан

-Шапка pic.twitter.com/mciFu940Zo — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 6 февраля 2018 г.

Что касается парада атлетов, по традиции первыми в чаше стадиона появится сборная Греции, являющаяся родоначальником Игр, далее команды-участницы последуют друг за другом согласно восточному алфавиту. Российская делегация из 80-ти человек участвует в параде под 55-м номером.

Под секретом режиссёры церемонии хранят и имя того, кто зажжёт олимпийский огонь. Однако уже известно, что в финальной части эстафеты примут участие президент МОК Томас Бах и председатель генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.