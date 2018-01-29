Тренер Мишин поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов на ОИ-2018

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Вкратце о наших шансах: женщины — надо два места взять, включая золото. Думаю, что золото и серебро будет. В парном катании у нас шансы от золотой до бронзовой медалей», — цитирует Мишина ТАСС.

Специалист в отношении мужчин был не столь оптимистичен.

«Мужчинам сложно будет бороться за медаль, хотя Михаил Коляда результаты близкие к этому уже показывал. Я расцениваю шансы на попадание наших мальчиков на пьедестал возможными, но золотая медаль мне представляется в тумане», — отметил Мишин.

В отношении танцевальных пар он выразил уверенность, что россияне выступят не так удачно, как на чемпионате Европы.

Ранее Мишин посоветовал российским фигуристкам «не разевать рта».

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