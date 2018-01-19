Мишин посоветовал российским фигуристкам «не разевать рта»

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин выступает против повышенного ажиотажа вокруг российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, занимающих первое и второе места после короткой программы на чемпионате Европы в Москве.

«Загитова и Медведева сейчас находятся под пристальным вниманием, однако я против такого ажиотажа вокруг наших фигуристок. Это нездоровая ситуация, через которую в своё время проходили Плющенко и Ягудин», — цитирует Мишина «Чемпионат».

Тренер также отметил удачное выступление итальянской фигуристки Каролины Костнер, занимающей третье место.

«Каролине сейчас хорошо удаётся тройной флип и тройной лутц — прыжки, которые в молодости она не слишком уверенно выполняла. Поэтому я бы советовал нашим фигуристкам рта не разевать. Хотя думаю, что два первых места на чемпионате Европы всё-таки достанутся россиянкам», — сказал Мишин.

Ранее эксперт Виктор Кудрявцев объяснил, за счёт чего Загитова опередила Медведеву в короткой программе на ЧЕ.

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