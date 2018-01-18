Эксперт объяснил, за счёт чего Загитова опередила Медведеву в короткой программе на ЧЕ

Тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев объяснил, за счёт чего россиянке Алине Загитовой удалось опередить двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Москве.

«Загитова свою программу сделала безошибочно и выполнила элемент высшей сложности, который никто не выполнял на этих соревнованиях, — каскад тройной лутц — тройной риттбергер», — цитирует эксперта ТАСС.

По словам Кудрявцева, чемпионат Европы выиграет та фигуристка, которая допустит меньше ошибок при прокате произвольной программы, запланированном на субботу, 20 января.

«Если Загитова оступится или сделает упрощённую программу, то этого ей не хватит, чтобы удержать лидерство», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Загитова выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию, опередив Медведеву.