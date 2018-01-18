Российская спортсменка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Судьи оценили выступление Загитовой в 80,27 балла.

Второй результат в короткой программе показала ещё одна представительница России, действующая чемпионка мира Евгения Медведева (78,57 балла), а третьей стала итальянка Каролина Костнер (78,30 балла).

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Чайковская выразила мнение, что российские спортсменки могут завоевать две медали на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.