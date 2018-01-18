Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию
Российская спортсменка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Судьи оценили выступление Загитовой в 80,27 балла.
Второй результат в короткой программе показала ещё одна представительница России, действующая чемпионка мира Евгения Медведева (78,57 балла), а третьей стала итальянка Каролина Костнер (78,30 балла).
🔢 Ladies Short Program Result— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 18 января 2018 г.
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#⃣ #EuroFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/NJeVx2TcH4
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Чайковская выразила мнение, что российские спортсменки могут завоевать две медали на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
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