Тренер: российским фигуристкам по силам завоевать две медали на Олимпиаде-2018

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Чайковская выразила мнение, что российским спортсменкам по силам завоевать две медали в одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Должны быть медали. У девочек, есть вероятность, вполне по силам даже две. Мне на недавнем чемпионате России очень понравилась Алина Загитова. Маленькая, а как борется! Какие сложнейшие прыжки освоила! У неё хорошие нервы. Лишь бы они не подвели в Корее», — цитирует эксперта «Российская газета».

Вместе с тем Чайковская отказалась сравнивать Загитову с действующей чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

«Зачем? У прекрасного тренера Этери Тутберидзе выросли две классные фигуристки, способные взойти на пьедестал. Надеюсь, Медведева залечит травму. Очень мудро, что её не дёргают, не напрягают, а сразу включили в состав на чемпионат Европы. Тут не стоит торопиться, время ещё есть. Я бы сказала, что за четыре года после Сочи наше женское фигурное катание фантастически помолодело, развивалось очень и очень успешно», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдёт в январе 2018 года в Москве.