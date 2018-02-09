«Политическое решение»: как отреагировали на вердикт CAS не допущенные к Олимпиаде россияне

Российские спортсмены и тренеры, которых МОК не пригласил на Олимпийские игры в Пхёнчхане, не смогут принять участие в соревнованиях. Апелляции, поданные в Спортивный арбитражный суд (CAS), были отклонены. Практически все атлеты посчитали вердикт политическим, и многие намерены продолжить борьбу в других судебных инстанциях. Реакция россиян на приговор CAS — в материале RT.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции россиян, естественно, вызывало негативные эмоции у всех, кто наделся выступить на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Скелетонистка Елена Никитина, лично участвовавшая в слушаниях, рассказала о разочаровании вердиктом.

«Я надеялась, что CAS примет нашу сторону. Пока у меня нет понимания, что делать дальше, нужно посоветоваться с адвокатами. Я очень разочарована. Но со спортом я однозначно расставаться не намерена. У меня всё впереди. Буду выступать дальше и приносить медали своей стране», — сказала спортсменка ТАСС.

Сборная России по скелетону выступит без тренера, так как окончательный отказ получил и Сергей Чудинов. Он призвал реформировать Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, приветствовавшее решение CAS.

«Испортили настроение с утра пораньше. Испытываю большое разочарование. Ладно я, тренер. Не представляю, каково сейчас спортсменам — их лишили надежды. Сложно подобрать для них какие-то слова. МОК и WADA давно себя дискредитировали. Обеим организациям требуются серьёзные реформы. CAS не нашёл дискриминаций — не знаю, что они имели под этим в виду, надо консультироваться с юристами. Шли слухи о том, что иски удовлетворят частично, но это всего лишь слухи. Результат перед нами», — сказал бывший спортсмен «Чемпионату».

Скелетонистка Мария Орлова рассказала, что уже купила билеты в Южную Корею, так как очень надеялась, что сможет выступить на Олимпиаде.

«Я узнала об этом решении из прямого включения из Кореи, когда объявляли о нашем отстранении. Эмоций нет никаких. Вчера ходили слухи, что будет частичное оправдание, поэтому мы верили. Уже были куплены билеты, чтобы сегодня улететь в Москву, а вечером — в Корею, инвентарь весь собран, сидели на сумках, ждали решения. В связи с подобными ситуациями становишься сильнее в эмоциональном плане. Пока будем готовиться к чемпионату России, который запланирован в марте», — цитирует спортсменку 78.ru.

В Федерации бобслея России вердикт CAS был назван политически мотивированным.

«Мы разочарованы решением CAS и видим в нём политический подтекст. Верили в лучшее, получили в ответ это. Федерация продолжит оспаривать решение», — сказал генеральный секретарь организации Сергей Пархоменко.

В том же духе высказался и президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

«Конечно, я негативно оцениваю решение. Мы ожидали, что оно будет положительным для нас, но… Сейчас юристы прорабатывают детали, и спортсмены пойдут в гражданские суды с финансовыми исками. Будем бороться. Конечно, решение CAS политическое. Особенно показательно было, когда мы выиграли дела в CAS, а МОК заявил, что спортивный арбитраж должен ему подчиняться. Так и вышло», — рассказал Зубков «Спорт-Экспрессу».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер после решения CAS не сможет рассчитывать на восемь атлетов.

«Я очень расстроен за спортсменов, которые не смогут приехать в Пхёнчхан. И я не понимаю этого решения, потому что в CAS ранее оправдали спортсменов, сказали, что не доказаны обвинения по ОИ-2014 в Сочи. А теперь говорят: «Извините, но вы не можете приехать на Олимпиаду». С одной стороны, они не сделали ничего плохого, а с другой — не могут приехать на Игры. Это безумие какое-то. Это всё очень плохо не только для наших спортсменов, а для всего мирового спорта», — сказал немецкий специалист РИА Новости.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что шокирована последними новостями из CAS.

«Надежда была, а теперь, кроме шока, ничего не испытываю. Что дальше? Пока оцениваем возможность дальнейших правовых шагов», — заявила трёхкратная олимпийская чемпионка.

Лыжник Константин Бессмертных уже думает о возможности выступить на следующей Олимпиаде.

«Надеялись до последнего, что решение будет в нашу пользу. Сейчас испытываю грусть и печаль. На перенос объявления решения на 20 минут никак не отреагировали. Уже столько времени ждали, что 20 минут роли вообще никакой не играли. Будем созваниваться с адвокатами, разговаривать и встречаться, решать, как дальше поступать. Дальнейшие планы? Сегодня у нас проходят соревнования в Красногорске, завтра «Лыжня России» на Планерной. Буду там участвовать. Скоро стартует финал Кубка России. Во всех соревнованиях, которые есть, буду принимать участие. Если останутся силы и представится возможность попасть на следующую Олимпиаду, то буду готовиться. В следующем году пройдёт чемпионат мира, все силы направим на подготовку к нему», — отметил спортсмен.

Конькобежец Руслан Захаров уверен, что он и многие другие российские спортсмены имели право выступить в Пхёнчхане.

«Проснулся утром, увидел новости и понял, что ребята из CAS не захотели сделать нам приятное к старту Олимпийских игр. Эмоций от этих решений всё меньше. Но я не могу сказать, что воспринимаю это спокойно, мы должны были выступить на этой Олимпиаде, но этого не случилось», — заявил Захаров.

Тренер по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев ожидал такого решения CAS.

«Всё шло к такому решению. Сочувствую всем ребятам и тренерам, надо идти дальше и бороться. Таковы сегодняшние реалии. Мы остаёмся дома и готовимся к будущим стартам», — сказал серебряный призёр Олимпийских игр.

Было плохое предчувствия и у тренера по санному спорту Альберта Демченко. По его мнению, CAS испугался угроз президента МОК Томаса Баха.

«Ожидал ли я, что CAS примет такое решение? 50 на 50. Особенно после того, как Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас. Он же фактически угрожал суду, говоря, что распустит его, если тот ещё раз примет положительное решение по россиянам. После таких наездов ждать от CAS положительного решения в нашу сторону было бы неправильно», — уверен Демченко.

Несколько спортсменов отреагировали на решение CAS в соцсетях. Биатлонист Алексей Волков разместил в Instagram вирусный ролик с саркастично хлопающим мужчиной, а саночница Татьяна Иванова — свою фотографию, где она закрывает лицо рукой от разочарования.