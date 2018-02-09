В WADA прокомментировали решение CAS по недопуску россиян к Олимпийским играм в Пхёнчхане
- globallookpress.com
Об этом сказано в заявлении агентства.
«Это приятная новость для WADA и всех спортсменов, которые выступают за чистый спорт и целостность Олимпийских игр. Хорошо, что окончательное решение CAS было оглашено до церемонии открытия, так как это показывает, что на соревнованиях выступят только те российские спортсмены, которые выполнили строгие антидопинговые условия», — заявил президент WADA Крейг Риди.
Ранее тренер Сергей Чудинов сказал, что МОК и WADA дискредитировали себя.