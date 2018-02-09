В WADA прокомментировали решение CAS по недопуску россиян к Олимпийским играм в Пхёнчхане

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение Спортивного арбитражного суда об отказе 47 российским спортсменам в удовлетворении апелляции на недопуск к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане.
В WADA прокомментировали решение CAS по недопуску россиян к Олимпийским играм в Пхёнчхане
  • globallookpress.com

Об этом сказано в заявлении агентства.

«Это приятная новость для WADA и всех спортсменов, которые выступают за чистый спорт и целостность Олимпийских игр. Хорошо, что окончательное решение CAS было оглашено до церемонии открытия, так как это показывает, что на соревнованиях выступят только те российские спортсмены, которые выполнили строгие антидопинговые условия», — заявил президент WADA Крейг Риди.

Ранее тренер Сергей Чудинов сказал, что МОК и WADA дискредитировали себя.

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