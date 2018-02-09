Тренер Чудинов: МОК и WADA давно себя дискредитировали

Руководитель тренерского штаба сборной России по скелетону Сергей Чудинов заявил, что не испытывает никакого доверия к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«МОК и WADA давно себя дискредитировали. Обеим организациям требуются серьёзные реформы», — цитирует Чудинова «Чемпионат».

Тренер также отметил, что были слухи о частичном удовлетворении апелляций российских спортсменов на недопуск к Играм в Пхёнчхане со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS).

«CAS не нашёл дискриминаций — не знаю, что они имели под этим в виду, надо консультироваться с юристами. Шли слухи о том, что иски удовлетворят частично, но это всего лишь слухи. Результат перед нами», — сказал Чудинов.

Ранее в Федерации бобслея заявили, что решение CAS по российским спортсменам носит политический аспект.