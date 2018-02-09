В Федерации бобслея заявили, что решение CAS по российским спортсменам носит политический аспект
Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане имеет политический аспект.
«Мы разочарованы решением CAS и видим в нём политический подтекст. Верили в лучшее, получили в ответ это. Федерация продолжит оспаривать решение», — приводит слова Пархоменко ТАСС.
Представитель Федерации бобслея заявил, что российская сторона будет подавать иски в другие суды с требованием компенсаций за моральные и материальные издержки.
Ранее руководитель тренерского штаба сборной России по скелетону Сергей Чудинов прокомментировал решение CAS.
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