Тренер по скелетону Чудинов — о решении CAS: испортили настроение с утра пораньше

Руководитель тренерского штаба сборной России по скелетону Сергей Чудинов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Испортили настроение с утра пораньше. Испытываю большое разочарование. Ладно я, тренер. Не представляю, каково сейчас спортсменам: их лишили надежды. Сложно подобрать для них какие-то слова», — цитирует Чудинова «Чемпионат».

Тренер также заметил, что те российские спортсмены, которые смогут принять участие в ОИ-2018, будут выступать «за себя и за того парня».

Ранее скелетонистка Елена Никитина осталась разочарованной решением CAS.