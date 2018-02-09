Скелетонистка Никитина — о решении CAS: я очень разочарована

Российская скелетонистка Елена Никитина осталась разочарованной решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляции россиян на недопуск к Олимпийским играм 2018 годам в Пхёнчхане.

«Я надеялась, что CAS примет нашу сторону. Пока у меня нет понимания, что делать дальше, нужно посоветоваться с адвокатами. Я очень разочарована», — приводит слова Никитиной ТАСС.

Россиянка отметила, что не намерена завершать спортивную карьеру.

«Но со спортом я однозначно расставаться не намерена. У меня всё впереди. Буду выступать дальше и приносить медали своей стране», — добавила Никиитина.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение CAS по апелляциям российских спортсменов в связи с недопуском к ОИ-2018.