МОК приветствует решение CAS по апелляциям российских спортсменов в связи с недопуском к ОИ-2018
Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию 47 российских спортсменов в связи с недопуском к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
- globallookpress.com
IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018#Olympics— IOC MEDIA (@iocmedia) 9 февраля 2018 г.
«Мы приветствуем вынесенное решение, которое поддерживает борьбу с допингом и даёт соответствующий посыл всем спортсменам», — сообщили МОК на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Ранее адвокат Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал решение CAS отклонить апелляции 47 российских спортсменов.
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