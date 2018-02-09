МОК приветствует решение CAS по апелляциям российских спортсменов в связи с недопуском к ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию 47 российских спортсменов в связи с недопуском к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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