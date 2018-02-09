«Суд не обнаружил признаков дискриминации»: CAS отклонил апелляции 47 россиян в связи с недопуском к ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 россиян, которые оспаривали недопуск к зимним Олимпийским играм 2018 года. Таким образом, Антон Шипулин, Виктор Ан, Сергей Устюгов, Елена Никитина и многие другие не смогут выступить в Пхёнчхане. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержали вердикт. О решении выездной панели суда — в материале RT.

CAS отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, не получивших приглашения на Олимпиаду 2018 года. Решение выездной панели суда по искам россиян было озвучено ранним утром пятницы, 9 февраля. Генеральный секретарь Мэттью Риб сообщил, что CAS не нашёл причин удовлетворить коллективный иск атлетов.

По мнению суда, Международный олимпийский комитет (МОК) не нарушал правовых норм, принимая решение о недопуске ряда спортсменов из России к Олимпиаде-2018.

Также по теме Без шансов на Игры: МОК приветствовал решение CAS о недопуске россиян к Олимпиаде Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэттью Риб на специально созванной пресс-конференции в главном медиацентре...

«В ходе рассмотрения дела CAS сделал вывод, что критерии приглашения российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года, принятые МОК, являлись приемлемыми и не имели санкционного характера. При этом МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), позволил отдельным атлетам выступить на турнире», — говорится в пресс-релизе CAS.

В суде считают, что МОК занял компромиссную позицию, совместив свою инициативу по борьбе с допингом в спорте с желанием отдельных атлетов из России выступить на Играх.

В качестве оснований для иска россияне указывали дискриминацию по принципу гражданства при принятии решения о неприглашении на турнир, его противоправный характер и невыполнение вердикта CAS. Однако арбитраж с этим не согласился.

«Суд не нашёл подтверждения тому, что решение МОК о недопуске некоторых российских спортсменов к турниру было нечестным и дискриминационным», — сообщили в CAS.

МОК прокомментировал решение арбитражного суда, отметив, что оно помогает организации воплощать инициативу по борьбе с применением запрещённых препаратов.

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018#Olympics — IOC MEDIA (@iocmedia) 9 февраля 2018 г.

«Мы приветствуем вынесенное решение, которое поддерживает борьбу с допингом и даёт соответствующий посыл всем спортсменам», — говорится в заявлении комитета на официальной странице в Twitter.

Положительно оценил вердикт CAS и Джим Уолден, адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Слава богу, что CAS показал видимость своей целостности», — заявил он.

Не остались в стороне от решения CAS по российским спортсменам и чиновники Олимпийского комитета США (USOC). Так, член совета директоров организации Анита де Франц выразила удовлетворение по поводу постановления суда.

«МОК не хотел, чтобы спортсмены, которые, как нам известно, не были чистыми, имели возможность выступить в Пхёнчхане. МОК принял своё решение, теперь его справедливость подтвердил CAS. Мы приветствуем решение CAS. Всей этой ситуацией МОК отправляет спортсменам простое сообщение: если ты используешь допинг, тебе не стоит приходить на Игры. Мы можем не поймать тебя на самом турнире, но мы обязательно поймаем тебя позже, у нас будет на это десять лет», — заявила Франц журналистам.

Аналогичного мнения придерживается и её коллега — американка Анджела Ругиерро.

«Конечно, спортсмены всего мира следили за развитием событий с CAS и россиянами. Хочу отметить, что те 17 критериев, которые МОК применял к россиянам, применяются ко всем спортсменам. Конечно, нет ничего хорошего в том, что эта ситуация настолько затянулась, до дня открытия Олимпиады. Но мы верим, что принятое решение справедливо и что оно позволяет атлетам всего мира чувствовать себя в безопасности, комфортно. Теперь они могут концентрироваться только на соревнованиях», — отметила член МОК и USOC.

В WADA также приветствовали вердикт CAS, на основании которого 47 российских спортсменов не смогут выступить на олимпийском турнире.

«Это приятная новость для WADA и всех атлетов, которые выступают за чистый спорт и целостность Олимпийских игр. Хорошо, что окончательное решение CAS было оглашено до церемонии открытия, так как это показывает, что на соревнованиях выступят только те российские спортсмены, которые выполнили строгие антидопинговые условия», — сказал глава агентства Крэйг Риди.

При этом ОКР решил воздержаться от официальных заявлений относительно решения CAS. В комитете выразили сожаление в связи с тем, что российская команда не сможет выступить на турнире в полном составе, и отметили, что к вердикту суда добавить нечего.

За несколько недель до начала Игр в Пхёнчхане стало известно, что МОК не допустил к участию в турнире ряд известных российских спортсменов. В их число попали шестикратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Также приглашение на Олимпиаду не получили представители многих других видов спорта, среди которых фигурное катание, хоккей, скелетон, бобслей.

Последней надеждой российских спортсменов на участие в турнире оставалась выездная панель Спортивного арбитражного суда, которая работает в столице зимней Олимпиады. Первоначально апелляцию в связи с недопуском к Играм подали 32 российских атлета. Впоследствии к ним присоединились ещё 13 человек, а также два действующих тренера национальной команды.

Несколькими днями ранее CAS оправдал 28 спортсменов из России, пожизненно отстранённых от Олимпийских игр по решению МОК. Суд потребовал вернуть им медали, завоёванные на турнире 2014 года в Сочи.

Положительное решение подарило россиянам надежду, что пока рано ставить точку в споре за путёвки в Пхёнчхан.

Заседание, на котором должны были рассматриваться дела россиян, было назначено на 7 февраля, однако позднее его перенесли на следующий день. При этом генсек CAS Мэттью Риб сразу сообщил, что дела шести российских спортсменов с допинговым прошлым не будут рассмотрены в кратчайший срок. Речь шла о конькобежцах Павле Кулижникове и Денисе Юскове, биатлонистах Александре Логинове и Ирине Старых, прыгуне с трамплина Дмитрии Васильеве и шорт-трекистке Татьяне Бородулиной.

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель открыто заявил, что считает несправедливым затягивание рассмотрения иска спортсменов из России. А президент МОК Томас Бах во время пресс-конференции избегал вопросов на эту тему, отмечая, что не может повлиять на решение CAS.

Однако решение суда не было озвучено и 8 февраля. После двух с половиной часов обсуждения было заявлено, что вердикт CAS вынесет в день открытия Олимпиады.