Дом спорта заменит Дом болельщиков на ОИ-2018 в Пхёнчхане
У Олимпийского комитета России (ОКР) не будет традиционного Дома болельщиков на ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.
Отмечается, что традиционный Дом болельщиков в Пхёнчхане заменит Дом спорта, в котором будут проходить встречи российских болельщиков с атлетами, участвующими в турнире, а также с ветеранами спорта.
При этом в Доме спорта не будут проводиться альтернативные церемонии награждения в связи с правилами, установленными Международным олимпийским комитетом.
Ранее министр спорта Павел Колобков сообщил, что в альтернативных турнирах примут участие около 920 спортсменов.
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