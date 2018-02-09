Дом спорта заменит Дом болельщиков на ОИ-2018 в Пхёнчхане

У Олимпийского комитета России (ОКР) не будет традиционного Дома болельщиков на ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

Отмечается, что традиционный Дом болельщиков в Пхёнчхане заменит Дом спорта, в котором будут проходить встречи российских болельщиков с атлетами, участвующими в турнире, а также с ветеранами спорта.

При этом в Доме спорта не будут проводиться альтернативные церемонии награждения в связи с правилами, установленными Международным олимпийским комитетом.

Ранее министр спорта Павел Колобков сообщил, что в альтернативных турнирах примут участие около 920 спортсменов.