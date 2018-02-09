В альтернативных турнирах в России примут участие около 920 спортсменов

Министр спорта Павел Колобков рассказал об альтернативных турнирах, которые будут проведены в России для спортсменов, не получивших приглашения на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

«В ближайшее время — в феврале, марте и апреле — пройдут соревнования по видам спорта, включённым в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт», — сообщил Колобков.

По словам министра спорта, турниры пройдут в Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске и Санкт-Петербурге, а общее количество спортсменов — участников соревнований составит 920 человек.

«Нам важно предоставить спортсменам возможность продемонстрировать результаты четырёхлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призёрам зимних Олимпийских игр 2018 года», — добавил Колобков.

Ранее Колобков назвал несправедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде-2018.