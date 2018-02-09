Колобков: считаем решение CAS несправедливым

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпийским играм 2018 года.

«Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым. Они не будут допущены к участию в Играх в Пхёнчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля», — заявил Колобков.

Также он отметил, что на данный момент не опубликованы мотивировочные части решения CAS, и выразил мнение, что суд принял аргументы Международного олимпийского комитета, признав, что комитет имеет «абсолютную свободу действий в принятии решений».

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал вердикт CAS по российским спортсменам «чисто политическим».