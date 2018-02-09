В Совфеде решение CAS по российским спортсменам назвали «чисто политическим»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции россиян на недопуск к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане.

«Решение CAS оправдать, но не допустить к Олимпиаде российских спортсменов из разряда чисто политических. Не испытываю сомнений, что оно принято под давлением МОК», — цитирует Косачёва ТАСС.

Он также призвал российских спортсменов добиваться справедливости во всех возможных инстанциях.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал RT решение CAS по российским спортсменам.