В Совфеде решение CAS по российским спортсменам назвали «чисто политическим»
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции россиян на недопуск к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане.
«Решение CAS оправдать, но не допустить к Олимпиаде российских спортсменов из разряда чисто политических. Не испытываю сомнений, что оно принято под давлением МОК», — цитирует Косачёва ТАСС.
Он также призвал российских спортсменов добиваться справедливости во всех возможных инстанциях.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал RT решение CAS по российским спортсменам.
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